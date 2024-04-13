Семшов заявил, что «Краснодару» не хватило наглости в атаке для победы над «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился впечатлениями от матча между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ (2:1).

«Хорошая игра. «Зенит» заслуженно победил. Все ждали атакующей игры от «Краснодара», а где она? Во втором тайме вообще ничего не было в исполнении команды Мусаева. «Зенит» еще пару раз простил «Краснодар». Клаудиньо, Артур и Мостовой действовали хорошо. Кассьерра, Барриос и Дуглас проявили себя в самых сложных моментах. Чего не хватило «Краснодару» для победы? Наглости в атаке. Кроме забитого мяча и вспомнить нечего», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.