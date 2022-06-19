Семшов высказался о возможном переходе Ахметова в «Краснодар»

Экс-футболист ЦСКА Игорь Семшов высказался о возможном переходе Ильзата Ахметова в «Краснодар».

«Ахметов — техничный, комбинационный игрок, который пригодится «Краснодару». В ЦСКА у него было не так много игровой практики. Переход в «Краснодар» — это для него шаг вперед. В новой команде он может перезапустить свою карьеру. Для любого футболиста важно играть и приносить пользу клубу. «Краснодар» — хорошая, молодая команда, проповедующая тот стиль, который подходит Ахметову.

Раньше Ильзата вызывали в сборную России, там он играл в стартовом составе. Может, его эмоции захлестнули. То, что он не попадал в стартовый состав ЦСКА, это катастрофа для Ильзата, но у него есть характер, и он может все изменить», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист подпишет соглашение с «Краснодаром» на 3 года.

В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах за ЦСКА.