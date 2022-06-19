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Ильзат Ахметов подпишет контракт с «Краснодаром» на три года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов договорился об условиях контракта с «Краснодаром», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 24-летний россиянин подпишет соглашение с клубом на 3 года. Сообщается, что в данный момент футболист находится на базе «Краснодара».

Ахметов выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах за армейцев.

По окончании сезона полузащитник покинул московский клуб на правах свободного агента.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-zat-ahmetov-podpishet-trehletnij-kontrakt-s-krasnodarom/
Ильзат Ахметов
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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21.05 17:00
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 1 : 2
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Краснодар – Ахмат
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Рубин – Уфа
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 2 : 1
21.05 17:00
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Краснодар

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