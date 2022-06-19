Ильзат Ахметов подпишет контракт с «Краснодаром» на три года

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов договорился об условиях контракта с «Краснодаром», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 24-летний россиянин подпишет соглашение с клубом на 3 года. Сообщается, что в данный момент футболист находится на базе «Краснодара».

Ахметов выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах за армейцев.

По окончании сезона полузащитник покинул московский клуб на правах свободного агента.