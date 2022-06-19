Экс-арбитр Егоров о наказании Широкова: «Безнаказанность порождает такие моменты»

Бывший футбольный судья Игорь Егоров отреагировал на наказание экс-футболиста «Зенита» и сборной России Романа Широкова.

«К сожалению, безнаказанность порождает следующие моменты, которые могут происходить. Поэтому там Ромка что-то натворил, это прошло и проканало и теперь он второй раз. Если бы тогда были какие-то моменты, то во второй раз этого не случилось. Это как в футбольном судействе, если ты пропустил желтую карточку, потом пропустил вторую, то, как правило, это перерождается в красную карточку и игра становится неуправляемой. То же самое и в жизни», — цитирует Егорова «Спорт день за днем».

18 июня Московская федерация футбола на своем сайте объявила об отстранении бывшего капитана сборной России Романа Широкова от деятельности на полгода.

Широков является администратором «Строгино», его отстранили по итогам матча против команды «Родина» среди игроков не старше 2008 года рождения, который состоялся 29 мая. Бывший футболист был удален после матча из-за конфликта с арбитром.