Семшов: «У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Семшов поделился мнением об игре армейцев в последних матчах.

«У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты. Вчера при счете 2:2 Обляков мог поставить точку в игре с «Оренбургом». Соперники стали серьезно настраиваться на ЦСКА. Последние результаты армейцев — это стечение обстоятельств. «Оренбург» стал грозно играть дома. Команда набрала ход после поражения от «Зенита». Они пересмотрели свое отношение к делу. Игроки стали по-другому действовать, поэтому произошел такой всплеск, и результаты улучшились», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Армейцы не выигрывают уже в четырех матчах подряд во всех турнирах. 23 октября ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

На данный момент московский клуб с 26 очками занимает 3-е место в РПЛ.