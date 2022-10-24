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Сегодня, 20:56

Семшов: «У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Игорь Семшов поделился мнением об игре армейцев в последних матчах.

«У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты. Вчера при счете 2:2 Обляков мог поставить точку в игре с «Оренбургом». Соперники стали серьезно настраиваться на ЦСКА. Последние результаты армейцев — это стечение обстоятельств. «Оренбург» стал грозно играть дома. Команда набрала ход после поражения от «Зенита». Они пересмотрели свое отношение к делу. Игроки стали по-другому действовать, поэтому произошел такой всплеск, и результаты улучшились», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Армейцы не выигрывают уже в четырех матчах подряд во всех турнирах. 23 октября ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

На данный момент московский клуб с 26 очками занимает 3-е место в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-u-tsska-net-spada-komande-nado-realizovy-vat-svoi-momenty/
Игорь Семшов
ФК ЦСКА (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Гленн Бейл

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Крылья Советов

 14 1 2
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