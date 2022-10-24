«Зенит» громит «Сочи» после первого тайма со счетом 4:0. Сочинцы играют в меньшинстве

«Зенит» забил четыре гола в первом тайме в ворота «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ.

В составе питерцев дубль оформил нападающий Иван Сергеев. Также по голу забили форвард Малком и полузащитник Вендел.

Отметим, что сочинцы уже играют в меньшинстве. В середине тайма прямую красную карточку получил защитник Артем Мещанинов.