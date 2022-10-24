«Зенит» громит «Сочи» после первого тайма со счетом 4:0. Сочинцы играют в меньшинстве
«Зенит» забил четыре гола в первом тайме в ворота «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ.
В составе питерцев дубль оформил нападающий Иван Сергеев. Также по голу забили форвард Малком и полузащитник Вендел.
Отметим, что сочинцы уже играют в меньшинстве. В середине тайма прямую красную карточку получил защитник Артем Мещанинов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|2 : 1
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|14
|1
|2
Новости