Семин: «Не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из РПЛ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

«Будущее Сперцяна? Конечно, парень он очень талантливый, наверняка думает об игре в лучших европейских чемпионатах, Лиге чемпионов. С одной стороны, его желание идти дальше понятно, но с другой, не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из нашей лиги. Это снижает уровень всего чемпионата», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Ранее появилась информация о том, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение по покупке Сперцяна. Также сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.