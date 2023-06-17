Карпин посетил свадьбу своей дочери в Испании

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин посетил свадьбу своей дочери Валерии в Испании.

Супруга Карпина Дарья опубликовала в своем Telegram-канале видео и фотографии с церемонии. 54-летний тренер сопровождал свою 22-летнюю дочь к алтарю.

Валерия — дочь Карпина от первого брака со Светланой. Также у них есть дочь Мария.