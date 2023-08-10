Семин заявил, что РПЛ входит в топ-10 лучших европейских чемпионатов

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался об уровне РПЛ.

«В российской Лиге сохранился неплохой уровень. Есть интересные легионеры, свои молодые ребята. Показательно, что игроки из нашего чемпионата хорошо себя проявляют в европейских клубах. Думаю, сейчас РПЛ входит в десятку лучших европейских чемпионатов», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Перед началом сезона-2023/24 Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на 25-е место, имея в активе 18,632 балла. Это стало худшим показателем в истории команды.