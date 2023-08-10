Умяров рассказал, что мечтает стать основным капитаном «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от выхода с капитанской повязкой на поле в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России с «Пари НН» (5:4).

«В прошлом году выходил с капитанской повязкой на кубковый матч против «Крыльев». Это всегда большая честь для меня. Есть ли мечта стать постоянными капитаном «Спартака»? Конечно, есть», — сказал Умяров «СЭ».

Умяров дебютировал за основную команду «Спартака» в 2019 году. Вместе с московской командой 23-летний полузащитник становился серебряным призером чемпионата России сезона-2020/21, бронзовым призером РПЛ сезона-2022/23, а также обладателем Кубка страны (2021/22).