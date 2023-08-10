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Сегодня, 13:56

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о желании арендовать Гайча у ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о желании арендовать у ЦСКА нападающего Адольфо Гайча.

«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду. Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА. В целом аргентинский нападающий — один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», — приводит слова Андреева Sport24.

24-летний аргентинец выступает за ЦСКА с 2020 года. За это время он отправлялся в аренду в «Беневенто», «Уэске» и «Верону». В общей сложности форвард провел за московский клуб 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до декабря 2025 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-566787-sportivnyy-direktor-orenburga-arenda-gaycha-vozmozhna-pytayemsya-dogovoritsya-s-tsska
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 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
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 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
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