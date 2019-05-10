18:55 | Футбол — РПЛ

Семин заявил, что матчи с "Рубином" всегда тяжелые для "Локомотива"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин - о матче с "Рубином" в 28-м туре чемпионата России.

- "Локо" будет играть в два нападающих, но игра, которая нам предстоит, покажет, какая будет схема, потому что от "Рубина" тоже многое зависит, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - С "Рубином" всегда сложные матчи, мы ждем тяжелой игры. Самое главное - нужно хорошо сыграть в обороне.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Локомотив - Рубин

 

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