Семин заявил, что матчи с "Рубином" всегда тяжелые для "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин - о матче с "Рубином" в 28-м туре чемпионата России.

- "Локо" будет играть в два нападающих, но игра, которая нам предстоит, покажет, какая будет схема, потому что от "Рубина" тоже многое зависит, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - С "Рубином" всегда сложные матчи, мы ждем тяжелой игры. Самое главное - нужно хорошо сыграть в обороне.

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