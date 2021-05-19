Семин высказался о возможном переезде «Локомотива» в Лужники
00:17
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал возможный переезд команды на стадион в Лужники. По его мнению, в этом нет ничего общего с развитием футбола в стране.
«Локомотив» переезжает в Лужники? Это бизнес-проект, который не имеет никакого отношения к развитию футбола в нашей стране!» — написал Семин в Instagram.
Ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». В свою очередь РЖД готово передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово, а в Черкизово провести масштабную реконструкцию.
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