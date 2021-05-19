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Семин высказался о возможном переезде «Локомотива» в Лужники

00:17
Юрий Семин. Фото Instagram
Юрий Семин. Фото Instagram
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал возможный переезд команды на стадион в Лужники. По его мнению, в этом нет ничего общего с развитием футбола в стране.

 
&laquo;РЖД Арена&raquo;.«Локомотив»: последний матч в Черкизове? Клуб может навсегда съехать с востока Москвы

«Локомотив» переезжает в Лужники? Это бизнес-проект, который не имеет никакого отношения к развитию футбола в нашей стране!» — написал Семин в Instagram.

Ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». В свою очередь РЖД готово передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово, а в Черкизово провести масштабную реконструкцию.

 

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Материалы сюжета: «Локомотив» переезжает с «РЖД Арены» в Черкизово в «Лужники» — подробности и главные новости