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Анохин раскрыл бюджет «Химок». Он один из самых низких в РПЛ

00:08
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Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» назвал бюджет подмосковного клуба на сезон. Команда в чемпионате России-2020/21 заняла восьмое место.

— Бюджет «Химок» сейчас?

— 780 миллионов. Я так понимаю, что мы 15-е в РПЛ по размеру бюджета. Очень надеюсь, что все-таки сможем заявить миллиард на следующий сезон, но пока этого нет. Есть дефицит бюджета, и я не буду это скрывать. Однако мы понимаем где, как и каким образом его подтвердить, наполнить и сделать качественным. К сожалению, этого мне не удалось сделать на данном этапе. Не могу это сделать быстро — выстроить стабильное финансирование. Отношу это к простой ситуации: спортивной составляющей мы в разы опередили финансовую, поэтому чутка не успеваем. Что касается нынешней, текущей ситуации — год послепандемийный, да и пандемия-то не закончилась, сейчас третья волна, поэтому и в экономике проблемы, и в футболе, естественно.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы