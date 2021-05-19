Анохин раскрыл бюджет «Химок». Он один из самых низких в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» назвал бюджет подмосковного клуба на сезон. Команда в чемпионате России-2020/21 заняла восьмое место.

— Бюджет «Химок» сейчас?

— 780 миллионов. Я так понимаю, что мы 15-е в РПЛ по размеру бюджета. Очень надеюсь, что все-таки сможем заявить миллиард на следующий сезон, но пока этого нет. Есть дефицит бюджета, и я не буду это скрывать. Однако мы понимаем где, как и каким образом его подтвердить, наполнить и сделать качественным. К сожалению, этого мне не удалось сделать на данном этапе. Не могу это сделать быстро — выстроить стабильное финансирование. Отношу это к простой ситуации: спортивной составляющей мы в разы опередили финансовую, поэтому чутка не успеваем. Что касается нынешней, текущей ситуации — год послепандемийный, да и пандемия-то не закончилась, сейчас третья волна, поэтому и в экономике проблемы, и в футболе, естественно.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)

Первое интервью Анохина во главе «Химок». Откровенно про деньги, долги и судей