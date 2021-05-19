Борис Ротенберг: «Посмотрим, как у Заболотного будет в ЦСКА»

Президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» выразил надежду, что в следующем сезоне команда станет сильнее.

В чемпионате России-2020/21 черноморцы заняли пятое место и впервые в истории попали в еврокубки — в Лигу конференций.

— Команду уже покинули Антон Заболотный и Миха Мевля. Много ли будет новичков?

— Во-первых, Мевля никуда не ушел. Сейчас он принимает решение по новому контракту, и думаю, что оно будет положительное. Заболотный принял это решение сам. Без меня. Это его выбор. В «Сочи» он провел, наверное, лучший сезон в карьере. Получал полное доверие, постоянно призывался в сборную. Команда играла на него. Посмотрим, как у него будет в ЦСКА. Со своей стороны желаю ему только успехов в армейском клубе, повышения квалификации.

Что касается усиления, то пока мы не можем раскрывать фамилий потенциальных новичков, но команда будет укрепляться. Надеюсь, что станем сильнее, чем в завершившемся сезоне.

(Тимур Ганеев)

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