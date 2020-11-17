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Семин: «Все смотрели на Трампа и Байдена, а тут появился Дзюба. Может, он специально?»

22:18
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пошутил по поводу скандала со слитым интимным видео капитана сборной России Артема Дзюбы. Семин в шутку сказал, что форвард «Зенита» мог специально отвлечь внимание от президентских выборов в США.

— Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит: Трамп или Байден? А тут появился Дзюба, и вся пресса повернулась в другую сторону, — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». — Может, он специально?

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