Семин: «Все смотрели на Трампа и Байдена, а тут появился Дзюба. Может, он специально?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пошутил по поводу скандала со слитым интимным видео капитана сборной России Артема Дзюбы. Семин в шутку сказал, что форвард «Зенита» мог специально отвлечь внимание от президентских выборов в США.

— Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит: Трамп или Байден? А тут появился Дзюба, и вся пресса повернулась в другую сторону, — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». — Может, он специально?