Экс-тренер ЦСКА Фоменко об уходе Челестини: «По последним матчам было видно: ребята пустые, эмоций нет»

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе Фабио Челестини из армейского клуба.

— Олег Петрович, сегодня случилась отставка Челестини. Ожидали ли вы такого решения?

— Думаю, и руководство, и обстановка в коллективе уже созрели для этого шага. Я смотрю не только на результаты, но и на нездоровую атмосферу внутри. По последним матчам было видно: ребята пустые, нет эмоций, ничего нет. Мне кажется, команду хотели встряхнуть, эмоционально зарядить. Разговоры об отставке давно ходили, а последней каплей, думаю, стала игра с «Зенитом».

— Многие говорят, что с решением запоздали. Конфликт с Мойзесом, бразильцев не ставили в состав, вылет из Пути РПЛ от «Краснодара»...

— Чтобы понимать, рано приняли решение или поздно, нужно быть внутри. Мы же помним, что до Нового года было огромное восхищение, всех все устраивало. Конфликты в мужском коллективе случаются часто, это часть работы. А специально их создавали или нет — надо знать внутреннюю кухню.

Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года. Его контракт был рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

Армейцы набрали 45 очков в 28 матчах чемпионата России сезона-2025/26 и занимают шестое место в турнирной таблице.