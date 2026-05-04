Экс-тренер ЦСКА Фоменко об уходе Челестини: «По последним матчам было видно: ребята пустые, эмоций нет»
Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе Фабио Челестини из армейского клуба.
— Олег Петрович, сегодня случилась отставка Челестини. Ожидали ли вы такого решения?
— Думаю, и руководство, и обстановка в коллективе уже созрели для этого шага. Я смотрю не только на результаты, но и на нездоровую атмосферу внутри. По последним матчам было видно: ребята пустые, нет эмоций, ничего нет. Мне кажется, команду хотели встряхнуть, эмоционально зарядить. Разговоры об отставке давно ходили, а последней каплей, думаю, стала игра с «Зенитом».
— Многие говорят, что с решением запоздали. Конфликт с Мойзесом, бразильцев не ставили в состав, вылет из Пути РПЛ от «Краснодара»...
— Чтобы понимать, рано приняли решение или поздно, нужно быть внутри. Мы же помним, что до Нового года было огромное восхищение, всех все устраивало. Конфликты в мужском коллективе случаются часто, это часть работы. А специально их создавали или нет — надо знать внутреннюю кухню.
Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года. Его контракт был рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.
Армейцы набрали 45 очков в 28 матчах чемпионата России сезона-2025/26 и занимают шестое место в турнирной таблице.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0