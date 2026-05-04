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4 мая, 20:00

Экс-тренер ЦСКА Фоменко об уходе Челестини: «По последним матчам было видно: ребята пустые, эмоций нет»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе Фабио Челестини из армейского клуба.

— Олег Петрович, сегодня случилась отставка Челестини. Ожидали ли вы такого решения?

 — Думаю, и руководство, и обстановка в коллективе уже созрели для этого шага. Я смотрю не только на результаты, но и на нездоровую атмосферу внутри. По последним матчам было видно: ребята пустые, нет эмоций, ничего нет. Мне кажется, команду хотели встряхнуть, эмоционально зарядить. Разговоры об отставке давно ходили, а последней каплей, думаю, стала игра с «Зенитом».

— Многие говорят, что с решением запоздали. Конфликт с Мойзесом, бразильцев не ставили в состав, вылет из Пути РПЛ от «Краснодара»...

— Чтобы понимать, рано приняли решение или поздно, нужно быть внутри. Мы же помним, что до Нового года было огромное восхищение, всех все устраивало. Конфликты в мужском коллективе случаются часто, это часть работы. А специально их создавали или нет — надо знать внутреннюю кухню.

Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года. Его контракт был рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

Армейцы набрали 45 очков в 28 матчах чемпионата России сезона-2025/26 и занимают шестое место в турнирной таблице.

Фабио Челестини и&nbsp;Олег Фоменко.«В последних играх ребята были пустые...» Экс-тренер ЦСКА — об уходе Челестини, кубковом дерби и будущем клуба

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Фабио Челестини
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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