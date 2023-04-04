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Сегодня, 11:36

Кобелев считает, что Дзюба может перегнать Малкома и Промеса по голам в текущем сезоне РПЛ

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил форму нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Я еще зимой говорил, что его выступление за «Локомотив» зависит от физической готовности. Сейчас он в великолепной форме.
Он может не только догнать Малкома и Промеса, у которых по 16 мячей, но и перегнать их. Для него сейчас очень важный момент, Артем любит сложности, это вызов для него и мотивация. А тут их несколько: и спасти клуб, и показать, что свои снайперские способности форвард не растерял.
Дзюба в штрафной обыграет любого защитника нашей лиги, поэтому и неудивительно, что он делает хет-трики и дубли», — цитирует Кобелева Legalbet.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. В 6 матчах за железнодорожников 34-летний форвард забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/kobelev-dzyuba-mozhet-ne-tolko-zabit-bolshe-malkoma-i/
Артем Дзюба
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5
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7
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