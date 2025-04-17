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Сегодня, 13:00

Семин считает, что «Зенит» и ЦСКА находятся в наилучших кондициях

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос «СЭ» о вылете «Ростова» и «Динамо» из Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Наверное, не удивлен. Они проиграли командам хорошего уровня, которые на сегодняшний момент находятся в своих наилучших кондициях. Они ставят задачу выиграть этот Кубок. Поэтому тут особенных неожиданностей нет», — сказал Семин «СЭ».

В среду, 16 апреля, «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России и по сумме двух встреч (1:2, 0:0) опустилось в нижнюю сетку турнира. Игра бело-голубых со «Спартаком» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов состоится 29 апреля — 1 мая.

«Зенит» же одержал победу над «Ростовом» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBETКубка России.

Питерцы победили со счетом 3:0 по сумме двух встреч и вышли в финал Пути РПЛ. На этой стадии «Зенит» сыграет против ЦСКА. Первый матч состоится 29 апреля — 1 мая. Ответный — 13-15 мая.

Юрий Семин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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Оренбург – Динамо Мх
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 - : -
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Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
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Зенит – Химки
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