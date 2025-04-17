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Сегодня, 10:50

Педро — о чемпионской гонке в РПЛ: «Мы не можем позволить себе терять очки»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро в комментарии для «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— Мы готовы как физически, так и ментально, — начал Педро. — Слава богу, мы смогли добиться хороших результатов в играх с «Краснодаром» и «Ростовом». Теперь мы должны сосредоточиться. Знаем, что у нас впереди большие игры, и мы не можем позволить себе терять очки.

— Кого из соперников в чемпионской гонке стоит опасаться больше всего?

— Какой бы соперник ни был: «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», мы всегда будем стремиться к победе и делать все, что в наших силах. Это мы и делаем на поле.

«Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России с 52 очками после 24-го тура. Далее расположились «Зенит» (50 очков), «Спартак» (47) и ЦСКА (47).

Педро Родригес (Педро)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
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