Семин считает, что «Спартак» способен бороться за чемпионство в этом сезоне

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал клубы, которые будут в этом сезоне бороться за титул чемпиона России.

— Вы считаете «Зенит» вашим главным соперником в борьбе за победу в чемпионате, или об этом говорить преждевременно?

— У нас очень и очень интересный чемпионат, — рассказал тренер в интервью «Спорт день за днем». — Борьбу за победу в нем поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак»...

— Позвольте, вы и «Спартак» не сбрасываете со счетов?

— Ни в коем случае! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен.

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