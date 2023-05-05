Президент «Торпедо» объяснил, почему клуб расстался с Талалаевым

Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил, по какой причине клуб уволил Андрея Талалаева с поста главного тренера.

— Задача сохранить место в премьер-лиге, понятно, есть, — цитирует Sport24 Савина. — Надо стремиться ее выполнить. Но подбирать главного тренера с требованием за 10 туров любым способом решить эту задачу — не про выстраивание системной работы, стабильного и успешного клуба в долгосрочной перспективе. В этом случае получается то, что получается. И удивляться тому, что «Торпедо» сейчас находится на последнем месте, странно, с учетом того, что происходило в клубе.

Игроки, несмотря на всю ситуацию, которая была в клубе внутри и вокруг него, каждый день делают максимум и выкладываются. Огромная благодарность им за это. Шесть очков, заработанных до марта, с учетом всего озвученного про состояние клуба при предыдущем руководстве, выглядят большим достижением. Но для того, чтобы дальше было лучше, чтобы не было больно в следующем сезоне (вне зависимости от того, в какой лиге он будет), нужно сперва построить «базу». Наши болельщики, и те, что поддерживают и те, что критикуют — всем сердцем за клуб. Им совершенно все равно, что было в клубе, и что его привело на существующую рискованную позицию. Поэтому и руководству, и команде, и тренеру надо оправдать доверие главного актива клуба — наших болельщиков

— Почему все это не получилось сделать с Талалаевым, что у него не пошло?

— Все, что я только что озвучивал, с Андреем Викторовичем и не получилось. С огромным уважением относимся к его труду. Но прогресса и развития, который мы хотели, не видели.

Талалаев работал с «Торпедо» с 13 октября прошлого года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых потерпела 9 поражений.