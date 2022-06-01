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Семин считает, что Кержаков хорошо выполнил свою работу в «Нижнем Новгороде»

Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Нижний Новгород» не продлил контракт с главным тренером Александром Кержаковым.

«Саша Кержаков хорошо выполнил свою работу. Мы видели команду под его руководством, и эта команда решила свои задачи, которые были поставлены. Считаю его одним из молодых талантливых тренеров, который будет в дальнейшем работать. Он будет иметь успех и другие приглашения», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Кержаков в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Предыдущее соглашение специалиста действовало до 31 мая этого года.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Александр Кержаков
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Юрий Семин
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