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Сегодня, 10:45

«Нижний Новгород» не стал продлевать контракт с Кержаковым

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Предыдущее соглашение специалиста действовало до 31 мая этого года.

«На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы», — сказал Кержаков «СЭ».

Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.

В минувшем сезоне «Нижний Новгород» набрал 33 очка и занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Александр Кержаков
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
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21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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