«Нижний Новгород» не стал продлевать контракт с Кержаковым

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Предыдущее соглашение специалиста действовало до 31 мая этого года.

«На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы», — сказал Кержаков «СЭ».

Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.

В минувшем сезоне «Нижний Новгород» набрал 33 очка и занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.