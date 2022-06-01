Владимир Обухов заявил о желании вернуться в «Спартак»

Ннападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, почему не смог закрепиться в основе «Спартака».

«Была конкуренция, где-то мой уровень на тот момент не соответствовал клубу. Возможно, можно было бы меня подпускать, давать игровое время. Тогда могло бы что-то получиться, но каждый тренер строит игру по-своему, поэтому я решил уйти», — цитирует «РБ Спорт» Обухова.

Также 30-летний форвард рассказал, что хотел бы вернуться в «Спартак».

«Конечно, но это на уровне фантастики. У меня есть контракт с «Оренбургом», и больше я ни о чем не думаю на данный момент», — добавил Обухов.

Воспитанник «Спартака» провел 12 матчей в составе «Оренбурга» в прошедшем сезоне и забил 6 мячей. В стыковых матчах клуб обыграл «Уфу» (2:2, 2:1) и вышел в Тинькофф РПЛ.