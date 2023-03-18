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18 марта, 06:37

Гаврилов — о встрече «Спартака» с судьями: «Не вижу тут ничего такого плохого»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартак» Юрий Гаврилов прокомментировал информацию о том, представители красно-белых встречались с работниками судейского корпуса.

«Не удивляет ли меня закрытая встреча «Спартака» с судьями? А почему меня это должно удивлять? Это потому, что, наверное, судьи в играх со «Спартаком» ошибки постоянно допускают. Наверное, это посулило этой встречи. А что еще могло быть? Может быть, у руководства «Спартака» есть к отдельным судьям претензии какие-то, накопилось много вопросов. Почему нет-то? Здесь можно было напрямую пригласить людей, поговорить, чтобы они объяснили свои ошибки. Вот я до сих пор не пойму, почему они мяч Соболева не засчитали, потом, по-моему, еще ситуация была с Мозесом.

Я тут не вижу ничего такого плохого. Был повод, наверное, обсудили кое-какие моменты. Они должны тоже понимать, ошибки бывают разные, есть которые влияют на исход матча, а есть которые не влияют, Я так понимаю, что таких ошибок в матчах с участием «Спартака» набралось немало. Я считаю, что это все правильно, они обсудили эти все моменты, судьи, наверно, объяснили свою позицию, или, может быть, они ссылаются на ВАР. Я думаю, что здесь всё логично», — цитирует «ВсеПроСпорт» Гаврилова.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней принимали участие главный тренер клуба Гильермо Абаскаль с помощниками, а со стороны судей были глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/03/17/gavrilov-pro-vstrechu-spartaka-s-sudjami-nakopilos-navernoe-mnogo-voprosov-pretenzij-ja-schitaju-chto-vsjo-eto-pravilno-nbsp
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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