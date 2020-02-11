Семин рассказал, что Рейнгольд был единственным, кто мог пошутить в адрес Нетто

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился воспоминаниями о бывшем игроке «Спартака» Валерии Рейнгольде, который сегодня скончался на 78-м году жизни.

— Он был изумительным человеком, очень позитивным, — цитирует Семина ТАСС. — В команде в любой ситуации он создавал только хорошее настроение, в неприятные жизненные моменты, особенно после поражений, он мог рассказать анекдот, над которым все потом долго смеялись. Он буквально все видел в позитивном свете в различных игровых и жизненных ситуациях. Единственный мог сказать шутку в адрес Игоря Нетто, который был беспрекословным лидером команды, мог покритиковать его в шутку, Нетто это не нравилось, но Рейнгольда это не волновало, Валера был независимым человеком, на все имел свое мнение.

Ранее ветеран был госпитализирован на турнире в честь 110-летия со дня рождения Владимира Степанова. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год и за это время стал чемпионом СССР в 1962 году, а также выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах. Затем он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

Играл на позиции крайнего нападающего или полузащитника. Мастер спорта СССР. 18 февраля ему могло исполниться 78 лет. 10 лет назад, 11 февраля 2010 года умер друг Рейнгольда, бывший футболист «Спартака» Юрий Севидов. Ему было 67 лет.