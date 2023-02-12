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Сегодня, 21:31

Семин рассказал, что для него станет главной интригой во второй части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что борьба за чемпионство станет для него главной интригой во второй части сезона РПЛ.

«Главной интригой во второй части сезона для меня станет борьба за чемпионство — это всегда было главным. В последние годы не было интриги? Как это не было? Всегда была интрига. Другое дело, что «Зенит» был объективно сильнее, но интрига всегда была. Сейчас с возобновлением сезона все только начинается», — приводит слова Семина «Чемпионат».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4994583-yurij-syomin-rasskazal-chto-dlya-nego-stanet-glavnoj-intrigoj-vo-vtoroj-chasti-sezona-rpl.html
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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