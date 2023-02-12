«Спасибо за все, легенда российского футбола!» «Зенит» поблагодарил Жиркова за карьеру

Футбольный клуб «Зенит» отреагировал на новость о том, что бывший игрок команды Юрий Жирков завершил карьеру.

«Уважаемый Юрий Валентинович! Мы благодарим Вас за 127 матчей в футболке сине-бело-голубых, пять голов и 17 результативных передач, за три чемпионства, два Кубка и три Суперкубка России, а также за бесконечное множество прекрасных моментов!

Спасибо за все, Юрий Валентинович! Спасибо за все, легенда российского футбола!" — говорится на сайте клуба.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

В 2008 году Юрий Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.