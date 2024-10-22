Семин: «Другие клубы начинают бояться «Краснодар» — это заслуга Мусаева»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре «Краснодара».

«Победы над «Зенитом» и «Спартаком» вселят еще больше уверенности в игроков «Краснодара». Другие клубы начинают бояться «Краснодар» — это заслуга Мусаева. В игре команды видна дисциплина — это важное качество для клуба, который претендует на высокие места. «Краснодар» надежно действует в обороне и с энтузиазмом в атаке. Когда так происходит, то и результат сразу есть», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

После 12 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Быки» на один балл опережают «Зенит», идущий на второй строчке.