Сперцян: «Отношение к Волкову и Ахметову разное — Сергей некрасиво сказал в нашу сторону»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал об взаимоотношениях с Ильзатом Ахметовым и Сергеем Волковым, которые перешли в «Зенит».
«С Ахметовым поддерживаю связь, но нечасто. Отношение к Волкову и Ильзату разное. Почему? Волков — воспитанник, и он некрасиво сказал в нашу сторону. Это нам может так показалось, но это было», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».
После победы «Зенита» над «Краснодаром» в Суперкубке России Волков заявил, что для него было принципиально обыграть бывшую команду.
Источник: РБ Спорт
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|3
|0
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|30
|
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|12
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|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
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|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
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|4
|3
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|15
|
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|3
|4
|5
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|13
|
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|3
|3
|6
|11-17
|12
|
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|3
|3
|6
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|12
|
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|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
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|9-23
|6
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|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2
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