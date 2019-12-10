Семин посоветовал Сычеву начать тренерскую карьеру

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к экс-форварду москвичей Дмитрию Сычеву, который во вторник, 10 декабря, завершил карьеру. Видео обращение с российским специалистом опубликовано в официальном Twitter железнодорожников.

— Сегодня закончил свою футбольную карьеру Дмитрий Сычев. Блистательный игрок, замечательный человек. Я вспоминаю то время, когда ты забивал голы. Но это уже в прошлом. Сегодня, Дима, у тебя вся жизнь впереди. Начинай — становись тренером, начинай новую жизнь. Я тебе желаю в этом большой удачи, всегда готовы тебе помогать. Успехов тебе, Дмитрий!

В составе железнодорожников 36-летний Сычев становился победителем чемпионата России (2004) и Кубка страны (2006/2007).