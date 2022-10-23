Семин — о консультациях с Нагорных: «Если ему интересно — будет консультироваться»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном консультировании нового председателя совета директоров железнодорожников Юрия Нагорных по работе московского клуба.

— Нагорных заявил, что планирует с вами провести консультации по работе над новым «Локомотивом.

— Будет у него желание — будет консультироваться. Все, что я могу сказать.

— Вам было бы это интересно?

— Это уже другая тема. Если будет интересно [Нагорных], значит, пойдет.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что будет встречаться с Юрием Семиным для обсуждения различных вопросов, но не по поводу возможного назначения 75-летнего специалиста главным тренером.