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Сегодня, 16:45

Семин — о консультациях с Нагорных: «Если ему интересно — будет консультироваться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном консультировании нового председателя совета директоров железнодорожников Юрия Нагорных по работе московского клуба.

— Нагорных заявил, что планирует с вами провести консультации по работе над новым «Локомотивом.

— Будет у него желание — будет консультироваться. Все, что я могу сказать.

— Вам было бы это интересно?

— Это уже другая тема. Если будет интересно [Нагорных], значит, пойдет.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что будет встречаться с Юрием Семиным для обсуждения различных вопросов, но не по поводу возможного назначения 75-летнего специалиста главным тренером.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Спартак 2
Химки 0
1-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

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25%

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ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
Юрий Семин
0
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2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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