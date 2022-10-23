«Спартак» — «Химки»: Николсон удвоил преимущество красно-белых
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон забил в матче 14-го тура чемпионата России с «Химками» — 2:0.
Игрок подмосковного клуба Алексей Никитина сделал слабый пас перед собственной штрафной, Николсон перехватил мяч, обыграл вратаря Виталия Гудиева и поразил пустые ворота «Химок».
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
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Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
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|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
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|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
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|
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Владимир Сычевой
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|11
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|
|
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