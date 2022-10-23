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Сегодня, 16:52

«Спартак» — «Химки»: Николсон удвоил преимущество красно-белых

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон забил в матче 14-го тура чемпионата России с «Химками» — 2:0.

Игрок подмосковного клуба Алексей Никитина сделал слабый пас перед собственной штрафной, Николсон перехватил мяч, обыграл вратаря Виталия Гудиева и поразил пустые ворота «Химок».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Химки

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Химки 0
1-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Шамар Николсон
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Химки»: гол Игнатова следовало отменить
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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