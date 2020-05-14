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Семин отверг предложения «Локомотива» о почетной должности в клубе

17:26
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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По информации «СЭ», бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на встрече с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым отверг любые предложения о почетных должностях в системе клуба. (Игорь Рабинер)

Ранее стало известно, что московский клуб не будет продлевать контракт с 73-летним специалистом, чье соглашение истекает 31 мая. Теперь «Локо» будет тренировать Марко Николич.

Руководство «Локомотива» предложило Семину должность почетного тренера

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