Семин отверг предложения «Локомотива» о почетной должности в клубе

По информации «СЭ», бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на встрече с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым отверг любые предложения о почетных должностях в системе клуба. (Игорь Рабинер)

Ранее стало известно, что московский клуб не будет продлевать контракт с 73-летним специалистом, чье соглашение истекает 31 мая. Теперь «Локо» будет тренировать Марко Николич.

Руководство «Локомотива» предложило Семину должность почетного тренера