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Судейство

«Атлетико» — «Реал»: в неудалении Ли Кан Ина виноваты... игроки «королевского клуба»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Global Look Press

На 45-й минуте матча 7-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» (2:1) при счете 0:0 судья Мигель Анхель Ортис Ариас не применил никаких дисциплинарных санкций к игроку хозяев Ли Кан Ину, который нарушил правила в борьбе с Федерико Вальверде.

Видеоассистенты Даниэль Хесус Трухильо Суарес и Алехандро Муньис Руис не могли вмешаться в действия судьи и предложить ему посмотреть видеозапись эпизода на мониторе у поля. Почему? Потому что игроки «Реала» фактически моментально выполнили штрафной удар и ввели мяч в игру.

Согласно протоколу ВАР, если игра была остановлена и возобновлена, нельзя произвести видеопросмотр, за исключением случая ошибочной идентификации сфолившего футболиста или возможного нарушения, наказуемого удалением, связанного с агрессивным поведением, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и/или нецензурным действием (-ями). А в случае с Ли Кан Ином можно было вести речь об удалении за серьезное нарушение правил, но не об агрессии.

Таким образом, своим быстрым розыгрышем штрафного футболисты «Реала», как это ни парадоксально, фактически лишили видеоассистентов возможности вернуться к эпизоду и рекомендовать удаление. И, конечно, виноват сам судья Ортис Ариас, который не показал корейцу хотя бы желтую карточку.

Хотя в том моменте были основания говорить об удалении: Ли Кан Ин не играл в мяч и шипами попал в область голеностопа опорной ноги соперника, которая уже вставала на газон. Но у видеоассистентов практически не оказалось времени, чтобы сообщить арбитру о проверке и попросить его задержать возобновление матча.

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Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.
20 сентября, 17:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Реал

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Капитан «Реала» Вальверде получил травму в матче с «Атлетико»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
9
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
10
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
11
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
12
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
13
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
14
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 6 1 1 4 2-10 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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18.09 22:00 Эспаньол – Эльче 1 : 3
19.09 15:00 Осасуна – Р. Вальекано 1 : 1
19.09 17:15 Атлетик – Алавес 0 : 0
19.09 19:30 Сельта – Расинг 5 : 0
19.09 22:00 Севилья – Барселона 1 : 3
20.09 15:00 Хетафе – Малага 1 : 0
20.09 17:15 Атлетико – Реал 2 : 1
20.09 19:30 Депортиво – Бетис 1 : 1
20.09 19:30 Вильярреал – Леванте 3 : 1
20.09 22:00 Валенсия – Реал Сосьедад - : -
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Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

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