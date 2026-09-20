«Атлетико» — «Реал»: в неудалении Ли Кан Ина виноваты... игроки «королевского клуба»

На 45-й минуте матча 7-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» (2:1) при счете 0:0 судья Мигель Анхель Ортис Ариас не применил никаких дисциплинарных санкций к игроку хозяев Ли Кан Ину, который нарушил правила в борьбе с Федерико Вальверде.

Видеоассистенты Даниэль Хесус Трухильо Суарес и Алехандро Муньис Руис не могли вмешаться в действия судьи и предложить ему посмотреть видеозапись эпизода на мониторе у поля. Почему? Потому что игроки «Реала» фактически моментально выполнили штрафной удар и ввели мяч в игру.

Согласно протоколу ВАР, если игра была остановлена и возобновлена, нельзя произвести видеопросмотр, за исключением случая ошибочной идентификации сфолившего футболиста или возможного нарушения, наказуемого удалением, связанного с агрессивным поведением, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и/или нецензурным действием (-ями). А в случае с Ли Кан Ином можно было вести речь об удалении за серьезное нарушение правил, но не об агрессии.

Таким образом, своим быстрым розыгрышем штрафного футболисты «Реала», как это ни парадоксально, фактически лишили видеоассистентов возможности вернуться к эпизоду и рекомендовать удаление. И, конечно, виноват сам судья Ортис Ариас, который не показал корейцу хотя бы желтую карточку.

Хотя в том моменте были основания говорить об удалении: Ли Кан Ин не играл в мяч и шипами попал в область голеностопа опорной ноги соперника, которая уже вставала на газон. Но у видеоассистентов практически не оказалось времени, чтобы сообщить арбитру о проверке и попросить его задержать возобновление матча.