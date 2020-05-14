РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руководство «Локомотива» предложило Семину должность почетного тренера

17:26
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что предложил Юрию Семину стать почетным главным тренером команды.

Ранее стало известно, что московский клуб не будет продлевать контракт с 73-летним специалистом, чье соглашение истекает 31 мая.

— Мы предлагаем Юрию Палычу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и, скажем так, соответствующим «социальным пакетом», — приводит слова Мещерякова «РИА Новости».

Семин отверг предложения «Локомотива» о почетной должности в клубе

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3349
Все опросы
«Локомотив» без Юрия Семина: вы можете себе такое представить?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
25
Офсайд
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир