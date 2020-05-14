Руководство «Локомотива» предложило Семину должность почетного тренера

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что предложил Юрию Семину стать почетным главным тренером команды.

Ранее стало известно, что московский клуб не будет продлевать контракт с 73-летним специалистом, чье соглашение истекает 31 мая.

— Мы предлагаем Юрию Палычу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и, скажем так, соответствующим «социальным пакетом», — приводит слова Мещерякова «РИА Новости».

Семин отверг предложения «Локомотива» о почетной должности в клубе