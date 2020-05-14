Руководство «Локомотива» предложило Семину должность почетного тренера
17:26
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что предложил Юрию Семину стать почетным главным тренером команды.
Ранее стало известно, что московский клуб не будет продлевать контракт с 73-летним специалистом, чье соглашение истекает 31 мая.
— Мы предлагаем Юрию Палычу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и, скажем так, соответствующим «социальным пакетом», — приводит слова Мещерякова «РИА Новости».
Семин отверг предложения «Локомотива» о почетной должности в клубе
Опрос
проголосовало: 3349Все опросы
«Локомотив» без Юрия Семина: вы можете себе такое представить?
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...