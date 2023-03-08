Семин — о словах Медведевой про лидерство «Динамо»: «Они борются за самые высокие места»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» слова Евгении Медведевой о том, что бело-голубые станут лидерами российского футбола в ближайшие 5-10 лет.

«Они и так сейчас лидеры. Они борются за самые высокие места», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах.