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Евгений Фролов: «Если бы «Зенит» не делал ставку на бразильцев, там были бы самые перспективные россияне»

Алина Савинова
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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, что думает о молодых футболистах.

«Много молодых российских футболистов получают игровую практику. Понятно, что уровень где-то падает, но это огромная возможность для молодых перспективных ребят заявить о себе. В нашей команде много россиян хорошо себя проявляют, наши бывшие футболисты играют в «Спартаке», «Локомотиве». Дай бог, чтобы данная тенденция продолжалась», — приводит «РБ Спорт» слова Фролова.

Также он высказался о легионерах в чемпионате России.

«Если бы РПЛ была без легионеров, за чемпионство боролись бы «Крылья Советов»? В Ростове неплохая команда, в Краснодаре, у ЦСКА. Если бы «Зенит» не делал ставку на бразильцев, самые перспективные русские ребята были бы в Санкт-Петербурге», — добавил голкипер.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-frolov-u-zenita-by-li-by-samy-e-perspektivny-e-rossiyane-esli-by-klub-ne-delal-stavku-na-brazil-tsev/
Евгений Фролов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Краснодар – Динамо
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