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Семин — о Родолфо: «Он очень хороший игрок! Думаю, будет и таким же тренером!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника железнодорожников Родолфо, который назвал специалиста футбольным папой.

«Периодически мы созваниваемся с Родолфо. Он очень хороший игрок. Думаю, будет и хорошим тренером. Он очень разумный. Много сделал для «Локомотива». У меня с ним всегда были хорошие и профессиональные отношения», — сказал Семин «СЭ».

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.

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 - : -
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