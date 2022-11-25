Семин — о Родолфо: «Он очень хороший игрок! Думаю, будет и таким же тренером!»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника железнодорожников Родолфо, который назвал специалиста футбольным папой.
«Периодически мы созваниваемся с Родолфо. Он очень хороший игрок. Думаю, будет и хорошим тренером. Он очень разумный. Много сделал для «Локомотива». У меня с ним всегда были хорошие и профессиональные отношения», — сказал Семин «СЭ».
Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.
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|
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|
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|
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|
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|4
|8
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|17
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|10
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|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
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|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
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|
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