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Сегодня, 14:30

Родолфо: «Для меня Семин — футбольный папа»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями от игры под руководством тренера Юрия Семина.

— Вы играли у Юрия Семина. Верите, что он бы смог вернуть команду на прежний уровень?

— Для меня Семин — футбольный папа. Это самый лучший и просто замечательный тренер. Больше сказать нечего!

— Вы до сих пор на связи?

— Последний раз поздравлял его с днем рождения. Прислал сообщение — он ответил. Контакт непостоянный, но есть. Все же мы очень далеко друг от друга...

— Эпизод из карьеры в «Локомотиве», который вы не забудете?

— Однажды мы попали в ситуацию, когда из-за травм в команде не осталось нападающих. И Семин отправил в атаку меня! Я был форвардом в шести матчах, и мы даже пробились в Лигу Европы. Юрий Палыч — настоящий мужик, который всегда работает на перспективу. Не бывало такого, чтобы он выиграл и на этом остановился. Нет, он хочет побеждать и дальше: завтра, на следующей неделе, через месяц...

Родолфо и&nbsp;Юрий Семин. «Для меня Семин — футбольный папа». Культовый бразилец для РПЛ — о кризисе «Локо», Малкоме и ЧМ-2022
Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
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Семин — о Родолфо: «Он очень хороший игрок! Думаю, будет и таким же тренером!»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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