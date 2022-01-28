«Кубань» арендовала у «Ростова» защитника Ведерникова

Защитник «Ростова» Данила Ведерников продолжит карьеру в «Кубани». Клубы подписали арендное соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

С лета 2020 года 20-летний футболист играл в аренде в «Волгаре». В составе команды он провел 49 официальных матчей. В этом сезоне он провел 20 матчей в ФНЛ.

Ведерников является воспитанником «Краснодара». В «Ростове» он выступает с лета 2019 года.