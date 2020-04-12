Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова нападающего Джефферсона Фарфана, который во время прямого эфира в своем инстаграм выразил сожаление по поводу 40-процентного сокращения зарплаты у железнодорожников.

— Я ничего не знаю, газет не читаю. Ничего не комментирую, — приводит ТАСС слова Семина.

По данным «СЭ», с игроками обсуждалась возможность компенсации этих финансовых потерь после возобновления сезона. Это будет возможно в случае, если команда совершит определенные достижения — например, попадет напрямую в Лигу чемпионов, чем поможет клубу заработать.

В начале недели появилась информация, что руководство «Локомотива» в лице генерального директора Василия Кикнадзе не смогло договориться с футболистами о снижении зарплат на время приостановки чемпионата.

Отметим, что на то собрание не был приглашен тренерский штаб команды.

В четверг главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин в своей колонке для «СЭ» призвал не набрасываться на футболистов, если они не захотят идти на сокращение зарплаты.