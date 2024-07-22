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Сегодня, 12:46

Семин назвал закономерным второе место Яшина в списке лучших игроков Восточной Европы в истории футбола

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание бывшего вратаря московского «Динамо» Льва Яшина на второе место в списке из 32 лучших игроков Восточной Европы в истории футбола по версии портала FourFourTwo.

«То, что Яшин является номером один на своей позиции всем давно ясно. Но в этом рейтинге еще учитывались и игроки на других позициях, поэтому все закономерно», — сказал Семин «СЭ».

Лучшим был признан венгерский форвард Ференц Пушкаш, выступавший за «Гонвед» и «Реал». Второе место занял бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. Третьим стал экс-нападающий «Гонведа» и «Барселоны» — венгр Шандор Кочиш.

(Денис Сафронов)

Лев Яшин
Юрий Семин
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Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

 1 0 0
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 1 0 1
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