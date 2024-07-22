Семин считает, что «Зенит» стал сильнее в новом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от первого тура РПЛ.

«Конечно же «Зенит» оставил самое лучшее впечатление в первом туре. «Зенит» в хорошей форме, игроки хорошо подготовлены, и команда выглядит очень предпочтительно. Сейчас «Зенит» кажется значительно сильнее, чем в прошлом сезоне», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» в первом туре разгромил на выезде «Крылья Советов» (4:0). Во втором туре РПЛ питерцы сыграют в гостях с «Рубином» 27 июля.

(Денис Сафронов)