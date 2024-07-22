Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:36

Семин считает, что «Зенит» стал сильнее в новом сезоне

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от первого тура РПЛ.

«Конечно же «Зенит» оставил самое лучшее впечатление в первом туре. «Зенит» в хорошей форме, игроки хорошо подготовлены, и команда выглядит очень предпочтительно. Сейчас «Зенит» кажется значительно сильнее, чем в прошлом сезоне», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» в первом туре разгромил на выезде «Крылья Советов» (4:0). Во втором туре РПЛ питерцы сыграют в гостях с «Рубином» 27 июля.

(Денис Сафронов)

ФК Зенит
Юрий Семин
1
0
Читайте также
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
Дивные футбольные поля у заброшенных храмов Русского Севера. Грустно и красиво
МВД затруднит доступ водителям к различному мототранспорту
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Вучич заявил о подготовке Запада к военному конфликту с Россией
Джо Байден сообщил, что снялся с президентской гонки в США
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев назвал удовлетворительной ничью с «Химками»
Лопырева назвала главных конкурентов «Зенита»: «Хотелось бы увидеть нового чемпиона»
Белоус об Угальде: «Бюджет «Спартака» значительно больше, чем у «Оренбурга». Но как тратятся деньги?»
Белоус: «Спартак» должен подписывать игроков не старше 24 лет. Зачем нужен Виллиан Жозе?»
Кечинов назвал бардаком игру «Спартака» в обороне
КДК РФС рассмотрит инцидент со сломанными Брызгаловым световыми лампами на «ВТБ Арене»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лопырева назвала главных конкурентов «Зенита»: «Хотелось бы увидеть нового чемпиона»

Семин назвал закономерным второе место Яшина в списке лучших игроков Восточной Европы в истории футбола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Неманья Анджелкович

Неманья Анджелкович

Химки

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости