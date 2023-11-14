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Сегодня, 09:52

Семин назвал закономерным третье место «Динамо» после первого круга РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Юрий Семин высказался о третьем месте бело-голубых в турнирной таблице после первого круга РПЛ.

«Третье место в таблице — закономерно, результат для «Динамо» хороший, хотя еще есть над чем работать, — цитирует Семина ТАСС. — Чемпионат еще не закончился, и это не максимальный результат, который можно выжать из сегодняшнего состава. Предпосылки хорошие, надо только ими воспользоваться и чаще склонять ничейные матчи к победам. Если это произойдет, то во втором круге динамовцы составят конкуренцию двум лидерам».

Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 32 очками. На счету идущего вторым «Зенита» 30 очков.

В 16-м туре «Динамо» 25 ноября в гостях сыграет с ЦСКА.

Владимир Ивич и&nbsp;Марцел Личка. В топ-3 первого круга — 2 тренера-иностранца. Без еврокубков футбол в РПЛ может расти только через конкуренцию идей и школ!
Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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