Семин назвал условие, при котором «Спартак» будет бороться за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре «Спартака» в начале сезона. Команда Гильермо Абаскаля одержала пять побед в пяти матчах.

«Спартак» сделал хорошие трансферы. Бонгонда и Медина — игроки с серьезным потенциалом. Думаю, если команда хорошо проведет подготовительный этап ко второй части сезона, то она будет бороться за чемпионское звание», — сказал Семин «СЭ».

После трех туров РПЛ-2023/24 «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице с 9 очками.

В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.