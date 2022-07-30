Главный тренер «Спартака» Абаскаль оценил старт своей работы в России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил старт своей работы в России.

10 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Пока рано делать выводы и подводить итоги, — приводит слова Абаскаля официальный сайт красно-белых. — Мы еще далеки от того, к чему хотим прийти. Но за несколько недель, что работаю здесь, увидел рост команды. Четыре очка в двух непростых гостевых турах — достойный результат. При этом прошедшие игры дали нам массу полезной информации на будущее».

Также тренер высказался о популярности «Спартака» в стране.

«Я уже понял, какая бешеная популярность отличает «Спартак» от других российских клубов. В Ставрополе нас встретили очень тепло. А еще больше меня поразило, когда после утомительного двухдневного пути до Краснодара увидел трибуны, как минимум наполовину окрашенные в красно-белые цвета! Подобная поддержка дополнительно мотивирует игроков, это очень важно», — сказал он.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, красно-белые сыграют с «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.