Семин назвал «Ростов» одной из самых молодых и перспективных команд РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин высказался о причинах успеха ростовчан в текущем сезоне РПЛ.

«Мог ли я подумать, что «Ростов» будет показывать такие успехи в нынешнем сезоне РПЛ? Желто-синие к этому шли. У них очень хорошая молодежь, которая раньше играла в дубле, и они были лидерами первенства России. Сейчас эти ребята подросли, стали опытнее, плюс есть хорошая работа Карпина. Эта молодежь хороша, «Ростов» сейчас одна из самых перспективных команд. Плюс, наверное, одна из самых молодых. Нужно было сохранить молодых ребят, которые были в дубле, и подвести их к основе. Эти футболисты никуда не ушли, ждали своего часа, все вместе сплотилось хорошо. Это общий успех», — цитирует Семина Metaratings.ru.

На данный момент «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В заключительном туре желто-синие сыграют против ЦСКА. Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.