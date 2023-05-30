Источник: «Генк» заинтересован в трансфере Шамара Николсона

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Генк», сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери.

По информации источника, «Генк» рассматривает ямайца в качестве одного из вариантов для усиления атаки.

Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 27 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллионов евро.